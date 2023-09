Caressa: «Calhanoglu mi sta piacendo. De Vrij ha giocato bene»

L’Inter ha disputato tre partite ai limiti della perfezione. Fabio Caressa lo riconosce e sul suo profilo Instagram inserisce tre giocatori nerazzurri nella top 11 del weekend.

TOP 11 – Tra i migliori 11 del weekend Fabio Caressa inserisce tanti nerazzurri: «de Vrij non è il titolare in realtà ma ha giocato tre grandi partite fino ad adesso. Ha giocato molto bene da centrale, vedremo quando tornerà Acerbi. È presente molta Inter nella top 11. Calhanoglu non c’è solo per il gol, mi sta piacendo molto in fase di interdizione. Lo conoscevo come regista ma da interditore sta giocando veramente bene. Davanti c’è per forza Lautaro Martinez che ha trascinato l’Inter nelle tre giornate giocate».