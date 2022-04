Caputi: «Spezia-Inter, un mix nelle scelte di Inzaghi. Gosens si inserisce»

Fra pochi minuti usciranno le formazioni ufficiali di Spezia-Inter. Caputi, in collegamento con Sky Sport 24, vede Gosens titolare nell’undici di Inzaghi: sarebbe il debutto dal 1′.

I CAMBI DI FORMAZIONE – Per Spezia-Inter ci saranno alcune novità (vedi articolo). Ne parla Massimo Caputi: «Sicuramente queste scelte sono anche in funzione di martedì. Sono scelte fatte non solo perché ci sarà una rotazione in vista della sfida col Milan, ma anche perché è giusto far giocare elementi importanti come Matteo Darmian, Robin Gosens e Joaquin Correa, che per via degli infortuni ha giocato molto poco. Gosens è arrivato a gennaio e si deve inserire, credo siano queste le valutazioni che fa Simone Inzaghi. Anche in considerazione all’avversario, lo Spezia che si sente più tranquillo ma è comunque una squadra offensiva che prova a fare il suo gioco. Credo ci sia un mix nelle scelte di Inzaghi».