Serie A, diretta TV e streaming 34ª giornata e recuperi: Inter, una anche su Sky

La Lega Serie A, assieme al programma della quintultima giornata (vedi calendario) e dei recuperi (vedi articolo), ha dato anche le scelte di Sky Sport. Per l’Inter una su due in diretta TV, oltre a DAZN che ha tutto in streaming.

SERIE A – 34ª GIORNATA

Torino-Spezia sabato 23 aprile ore 15 – diretta streaming DAZN

Venezia-Atalanta sabato 23 aprile ore 15 – diretta streaming DAZN

Inter-Roma sabato 23 aprile ore 18 – diretta streaming DAZN

Verona-Sampdoria sabato 23 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Salernitana-Fiorentina domenica 24 aprile ore 12.30 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Bologna-Udinese domenica 24 aprile ore 15 – diretta streaming DAZN

Empoli-Napoli domenica 24 aprile ore 15 – diretta streaming DAZN

Genoa-Cagliari domenica 24 aprile ore 18 – diretta streaming DAZN

Lazio-Milan domenica 24 aprile ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Sassuolo-Juventus lunedì 25 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

SERIE A – RECUPERI

Udinese-Salernitana mercoledì 20 aprile ore 18.45 (19ª giornata) – diretta streaming DAZN

Fiorentina-Udinese mercoledì 27 aprile ore 18 (20ª giornata) – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Salernitana-Venezia mercoledì 27 aprile ore 18 (20ª giornata) – diretta streaming DAZN

Atalanta-Torino mercoledì 27 aprile ore 20.15 (20ª giornata) – diretta streaming DAZN

Bologna-Inter mercoledì 27 aprile ore 20.15 (20ª giornata) – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN