Spezia-Inter, Inzaghi con qualche novità! Bastoni sorpassa Dimarco – Sky

Spezia-Inter è la sfida in programma stasera alle 19.00 allo stadio Alberto Picco, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. Secondo le ultime di Sky Sport, Inzaghi ha sciolto il ballottaggio Bastoni-Dimarco

SCIOLTO UN DUBBIO – Spezia-Inter è la sfida in programma alle ore 19.00 allo stadio Alberto Picco che apre la trentatreesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi cambia qualcosa nell’undici titolare rispetto all’ultima partita con il Verona. Secondo Sky Sport, infatti, cambiano gli esterni con Ivan Perisic e Denzel Dumfries che partiranno dalla panchina: dal 1′ Robin Gosens e Matteo Darmian. In difesa Inzaghi ha quasi sciolto i dubbi sul centrosinistra: Alessandro Bastoni è infatti in vantaggio su Federico Dimarco. In attacco confermato Joaquin Correa mentre Lautaro Martinez è in vantaggio su Edin Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro Martinez