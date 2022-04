Massara: «Gosens limitante come alternativa! In Spezia-Inter può far capire»

Gosens è vicino a ottenere la sua prima maglia da titolare con l’Inter, oggi alle ore 19 a La Spezia (vedi articolo). Massara, nel pomeriggio di Sky Sport 24, parla delle possibili scelte di formazione di Inzaghi.

LE NOVITÀ – Dario Massara valuta cosa può vedersi dal 1′ in Spezia-Inter: «Quando parliamo di Joaquin Correa stiamo parlando sicuramente di un’alternativa alla coppia titolare. Quando parliamo di Robin Gosens forse parlare di alternativa è limitante, perché al 100% può giocarsi il posto con Ivan Perisic. Stiamo parlando di un giocatore diventato nazionale fisso, di altissimo livello: al 100% Gosens può fare tranquillamente il titolare nell’Inter. Se sarà confermata la sua presenza dal primo minuto può far capire di essere importante sia per il finale di questa stagione sia per la prossima. Prendendo Gosens l’Inter si è messa al sicuro».