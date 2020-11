Capuano: “Il Sassuolo può mettere in difficoltà l’Inter. Ecco perché”

Il Sassuolo può mettere in seria difficoltà l’Inter, secondo quanto dice Giovanni Capuano a “Sportitalia”.

DIFFICOLTÀ – Sassuolo-Inter sarà una partita molto difficile per i nerazzurri, secondo Giovanni Capuano: «Dai numeri, il Sassuolo ha esattamente le caratteristiche per mettere in difficoltà l’Inter. Ha tanti giocatori davanti che allargano il campo, che attaccano la profondità, e l’Inter è una squadra che sta rischiando. In tante situazioni, anche a difesa schierata. Poi la verità è che con l’Inter non sappiamo cos’avremo davanti. Anche nella stessa partita abbiamo dei picchi e dei down. Guarda solo il Torino, o anche col Real Madrid a Madrid. Una partita con dei picchi di qualità notevoli che ti hanno fatto immaginare che la potesse anche vincere, dopo essere stata sotto due a zero. Poi il Real Madrid non è il Torino, e non gli puoi regalare 40-50 minuti di partita. L’impressione è che il Sassuolo sia più simile al Real Madrid che al Torino. Poi ogni partita è diversa».