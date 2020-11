VIDEO – Stankovic demolisce il Parma con una tripletta: 5-2 Inter!

Dejan Stankovic

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 28 novembre 2010. Stankovic decide la folle sfida di San Siro contro il Parma, siglando la sua prima e unica tripletta con la maglia nerazzurra.

MONTAGNE RUSSE – Inter e Parma si sfidano il 28 novembre 2010 in una sfida che prende subito una piega imprevista. E che avrà in Dejan Stankovic il protagonista meno atteso. Anche perché i numerosi forfait obbligano Rafa Benitez a schierare l’inedita coppia d’attacco composta da Goran Pandev e Jonathan Biabiany. Tuttavia il francese avrà un peso specifico notevole nella produzione offensiva dell’Inter. Ma andiamo con ordine, perché al 4′ a passare in vantaggio è il Parma: Hernan Crespo anticipa tutti con un tocco sul primo palo, su cross dalla destra. Il classico gol dell’ex, che avvia la gara con la più classica delle docce fredde. Dopo un quarto d’ora di tenebre, l’Inter riesce però a ridestarsi. Al 18′ Biabiany scarica all’indietro per Stankovic prima di entrare in area: il serbo aggiusta il pallone e scocca un destro dei suoi dai 20 metri, che si infila in rete. Un minuto dopo azione fotocopia e 2-1 per i nerazzurri: stavolta Stankovic calcia al volo, trovando anche una leggera deviazione sulla traiettoria. Al 23′ l’Inter arrotonda, ancora con lo zampino di Biabiany. Il francese di testa prolunga un corner, servendo Esteban Cambiasso che può segnare tutto solo a pochi passi dalla porta. Quattro gol in meno di mezzora, ma prima dell’intervallo c’è ancora tempo per il raddoppio del Parma, ancora con Crespo che traccia un bel destro da dentro l’area.

Inter-Parma 5-2: Stankovic fa tripletta

Nella ripresa i gialloblu sono tutt’altro che arrendevoli, e più volte vanno vicini al 3-3, colpendo anche un palo con Angelo. Ma poi l’Inter riesce a chiudere la partita, ancora con due gol a distanza ravvicinata. Al 72′ Thiago Motta sbroglia una bagarre in area piazzando la botta del 4-2 in mischia. Tre minuti dopo si completa la giornata perfetta per Deki Stankovic. Wesley Sneijder lo serve sul taglio al centro, il serbo controlla con uno stop orientato e da dentro l’area scocca il destro che vale tripletta e 5-2 definitivo. Nel video YouTube di “INTER208” tutti i gol della sfida: