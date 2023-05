Capua: «Inzaghi poco amato a Milano. Inter bella contro la Lazio»

Pino Capua ritiene l’Inter grande favorita in Coppa Italia e analizza la stagione nerazzurra in collegamento con TMW Radio.

AMORE – Pino Capua non la pensa come tanti: «Se analizziamo freddamente i risultati di Inzaghi sono molto importanti. Il tecnico è poco amato a Milano dagli interisti, ma secondo me sta facendo qualcosa di straordinario. A parte il fatto che domenica contro la Lazio la squadra è stata bella e ha giocato un grandissimo calcio, davvero se dovesse arrivare in finale di Champions avrebbe raggiunto risultati incredibili. Se poi l’Inter non si accontenta neanche di questo e della vittoria della finale di Coppa Italia, secondo me sicura perché è troppo superiore alla Fiorentina, allora cosa si dovrebbe fare? Per il calcio Inzaghi va benissimo».