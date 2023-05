Daino: «Inter alti e bassi, ma non si può dire non entri in Champions League»

Daino pretende che Inter e Milan partecipino alla prossima Champions League, in attesa della sfida nelle semifinali di questa edizione. L’ex difensore rossonero, a Sportitalia Mercato, mette anche un’altra squadra in corsa.

PIÙ CHE UN DUELLO – Daniele Daino evidenzia una mina vagante nella corsa Champions League: «A livello psicologico e di condizione quella che non ha nulla da perdere è l’Atalanta. Poi ha ritrovato Duvan Zapata, che è stato fuori per tanto tempo e per me è una delle punte centrali più forti in Italia. L’Atalanta inizia a correre e, vedendo il calendario e la pressione delle altre, coi tanti scontri diretti può inserirsi e arrivare fra le prime quattro. Il Milan e l’Inter, per cui si può parlare di tutto tranne che non entrino in Champions League, per come stanno mantenendo questi alti e bassi tutto può succedere».