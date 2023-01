Capitolo Capitano, a chi la fascia con Skriniar pronto ad andare via?

La fascia di Capitano dopo Javier Zanetti ha fatto fatica ad avere un proprietario che è riuscito a onorarla e a mettere d’accordo i tifosi.

FASCIA – Milan Skriniar ha ereditato la fascia data l’assenza di Samir Handanovic. Lo slovacco, con il portiere out, è diventato il Capitano dell’Inter. Prima dello sloveno la fascia era stata indossata da Mauro Icardi ed Andrea Ranocchia. Quest’ultimo la perse per le prestazioni, tanto da essere mandato in prestito prima di tornare in nerazzurro e chiudere a Milano la carriera dato l’infortunio con il Monza. All’argentino venne invece tolta per i suoi comportamenti, oltre che quelli della sua ex agente, per passare appunto ad Handanovic.

CAPITANO – A Skriniar la fascia stava più che bene. Gli interisti erano più che contenti di questa novità. L’idea era di un giocatore che rimanesse a Milano per tanto tempo, come lui aveva dichiarato ispirandosi a Marek Hamsik al Napoli. Se non a gennaio, a giugno saluterà. La fascia si troverà di nuovo senza un proprietario, o meglio da scegliere. Già con la Cremonese, senza Skriniar (vedi probabile formazione), toccherà trovare un altro a cui affidarla. Il favorito è Lautaro Martinez sabato a Cremona. Una scelta che in vista del prossimo anno potrebbe dare un indizio suchi la indosserà. In questo momento è probabilmente lui che rappresenta al meglio l’interismo.