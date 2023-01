Lecce-Salernitana, succede tutto nel primo tempo! Nicola ritrova la vittoria

Colpaccio della Salernitana in trasferta a Lecce, nello scontro salvezza giocato allo Stadio Via del Mare. Vince la squadra allenata da Davide Nicola grazie al gol di Vilhena, ma succede tutto nel primo tempo.

IN TRASFERTA – Vittoria fondamentale della Salernitana che torna a vincere, e in trasferta, dopo quattro sconfitte e un pareggio. Non c’è pace invece per il Lecce, che perde in casa 1-2 (seconda sconfitta consecutiva). Succede tutto nel primo tempo, con la rete immediata di Boulaye Dia dopo appena cinque minuti. Al 20′ arriva addirittura il raddoppio della sua squadra con Tonny Vilhena: tiro mancino da centro area e gol. I padroni provano a rialzare la testa e dopo tre minuti accorciano led istanze con Gabriel Strefezza che calcia nell’angolino basso su assist di Giuseppe Pezzella.