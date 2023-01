Stankovic non dimentica Mourinho: «Ho imparato molto da lui, mi ha dato tanto»

Dejan Stankovic, ex centrocampista dell’Inter oggi allenatore della Sampdoria, attraverso un’intervista al Corriere dello Sport esprime un suo parere su José Mourinho, suo allenatore in nerazzurro che ieri ha compiuto 60 anni.

EX ALLENATORE – Dejan Stankovic non dimentica l’esperienza di José Mourinho all’Inter, dove ha vinto tutto nel 2010: «Grande uomo, grande allenatore e grande amico. Ho imparato tantissimo da te, non solo nell’ambito del calcio ma anche nella vita. Mi hai dato tanto, i tuoi consigli non li dimenticherò mai».

Fonte: Corriere dello Sport