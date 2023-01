Cremonese-Inter, diversi cambi nella probabile formazione nerazzurra

Simone Inzaghi sta pensando alla formazione dell’Inter da schierare in campo dal primo minuto in casa della Cremonese domani alle ore 18.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Marcelo Brozovic si è allenato a parte e punta a fare ritorno per il derby contro il Milan. Inoltre nella partita in casa della Cremonese l’Inter dovrà fare a meno anche di Milan Skriniar e di Nicolò Barella, entrambi squalificati per una giornata. Simone Inzaghi sta pensando a Matteo Darmian come terzo di difesa. La conseguenza dell’arretramento di quest’ultimo riguarda la maglia da titolare per Denzel Dumfries, mentre in mediana potrebbe andare Roberto Gagliardini. Invece nel reparto ritorna la coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Fonte: Sport.Sky.it