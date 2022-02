Capello: «Inter, ora più consapevolezza. Liverpool? Non in grande forma»

Fabio Capello, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato della gara di domani tra Inter e Liverpool. Secondo l’ex allenatore, i nerazzurri sono cresciuti in personalità mentre i Reds non sono in grandissima forma

ITALIANE − Le parole di Capello sugli impegni Champions League di Inter e Juventus: «La Juventus è un’altra Juventus, quella di due mesi fa aveva poche idee e giocava tanto per giocare. Dopo il mercato, è cambiata in meglio. L’Inter si è riconfermata, ha personalità. Anche nel derby ha dimostrato di essere più squadra delle altre, ha preso consapevolezza nell’affrontare queste squadre. Liverpool? Al momento non lo vedo in grandissima forma».