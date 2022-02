Inter, contro il Liverpool serve una cosa: il cinismo. La fase a gironi insegna

L’Inter ha segnato solamente otto gol a fronte di 117 tiri totali durante la fase a gironi di Champions League. Contro il Liverpool, occorre il cinismo

SERVE CINISMO − Inter-Liverpool, guai a non avere cinismo! La precedente fase di Champions League ha rivelato come l’Inter abbia fatto grandissima fatica a trovare la via del gol. Sono stati appena otto i gol segnati dalla squadra di Simone Inzaghi in sei partite, numeri totalmente in disaccordo con quanto fatto vedere in campionato (55 reti e miglior attacco). Il dato più significativo è che nelle prime due partite contro Real Madrid e Shakhtar Donetsk, il tabellino nerazzurro ha segnato quota zero. Cifra, ripetuta nuovamente al Santiago Bernabeu nell’ultima partita del girone. All’Inter è mancato, difatti, parecchio cinismo: con ben 117 tiri totali, i nerazzurri sono stati coloro che hanno tirato di più nella fase a gironi. Tredici in più del Liverpool, l’avversaria degli ottavi di finale. Più che mai domani contro i Reds serve essere il più cinici possibile. Occorre sfruttare tutte le occasioni che capiteranno nonché quelle piccole falle che la difesa del Liverpool potrebbe regalare.