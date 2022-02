Calhanoglu: «Inter-Liverpool, nessun favorito. Serie A? Mi sento primo!»

Calhanoglu dopo le sue parole in conferenza stampa, su Sportmediaset ha risposto ad altre domande legate all’importante sfida di domani contro il Liverpool in UEFA Champions League.

LA SFIDA DI DOMANI – Calhanoglu parla della sfida di domani contro il Liverpool: «Aspettavamo questo momento da tanto tempo, siamo contenti di essere agli ottavi. Contro il Liverpool vogliamo vincere, siamo giocatori di qualità e possiamo passare questo turno. In Champions League le partite sono tutte intense e di qualità, vogliamo anche divertire e vincere davanti i nostri tifosi. Non vedo una squadra favorita, penso che sarà un 50/50. Ho fiducia nei miei compagni, dipenderà da noi. Daremo il massimo sul campo e questo farà la differenza».

IN CAMPIONATO – Calhanoglu dice a sua riguardo la situazione in campionato: «Noi secondi? Non guardo la classifica, vedo quello che facciamo e siamo nella buona strada. Eravamo a -7, e per me siamo ancora primi. Siamo i migliori in campionato e lo abbiamo dimostrato».

Fonte: Sportmediaset