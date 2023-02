Canovi, l’agente di Motta: «Contatti con l’Inter? In questo momento nulla!»

Canovi parla di un eventuale contatto fra la dirigenza dell’Inter e Thiago Motta. Di seguito le dichiarazioni dell’agente dell’allenatore del Bologna nel corso di un intervento sul canale Twitch di TV Play.

PROGETTO – Alessandro Canovi risponde alle domande su un possibile interesse dell’Inter per Thiago Motta. Così l’agente dell’allenatore del Bologna, in collegamento sul canale Twitch di TV Play, smentisce le voci di mercato: «Contatti con l’Inter? In questo momento non c’è nulla e l’obiettivo di Motta è quello di vincere la prossima partita contro il Torino. È un allenatore che guarda all’oggi e ha una società e una situazione mentale e quotidiana che gli permette di fare qualcosa di importante. Gli unici messaggi belli che abbiamo sono di altri allenatori. L’unico suo impegno adesso è il Bologna. Clausole rescissione nel contratto? Non ce ne sono. Solo un contratto biennale col Bologna e al momento il progetto è quello!».