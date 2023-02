La Fiorentina torna alla vittoria in campionato, Verona battuto in trasferta

La Fiorentina batte un colpo finalmente in campionato. I viola vincono contro il Verona con il risultato di 3-0, i marcatori sono Antonin Barak, Arthur Cabral e Cristiano Biraghi.

COLPO – L’ultima vittoria in campionato della Fiorentina è stata il 7 gennaio in casa contro il Sassuolo. Oggi i viola tornano a guadagnare i tre punti con il Verona, il risultato finale è di 3-0 per gli ospiti. La squadra di Vincenzo Italiano sorprende e in una partita complicata ritrova le sue certezze grazie ai gol di Antonin Barak al 12′, Arthur Cabral al 38′ e Cristiano Biraghi al 90′. Il Verona perde al Bentegodi per la prima volta in questo 2023, prima di questo pomeriggio tre vittorie e un pareggio. In classifica la Fiorentina sale al dodicesimo posto a quota 28 punti, lasciandosi alle spalle il pericolo di essere risucchiata nelle zone più basse. La compagine di Marco Zaffaroni invece rimane a 17 punti, distante tre lunghezze dallo Spezia.