Candreva, tutto risolto con Ranieri: convocato per la sfida contro il Crotone

Candreva Sampdoria

Candreva convocato per la sfida contro il Crotone. Tutto risolto tra lui e la Sampdoria, in particolare Claudio Ranieri che non lo ha convocato nell’infrasettimanale per scelta tecnica.

CONVOCATO – Candreva, tutto risolto con la Sampdoria e soprattutto Claudio Ranieri. L’esterno in prestito dall’Inter (con obbligo di riscatto) era stato escluso per scelta tecnica nel corso dell’infrasettimanale mercoledì contro il Verona. Il centrocampista ha effettuato un confronto con il tecnico ma anche con parte della dirigenza blucerchiata. Il calciatore, secondo quanto riportato da “Sky Sport” si sarebbe scusato con il tecnico e con i compagni di squadra per l’atteggiamento avuto nei giorni scorsi, ed è stato convocato per la sfida contro il Crotone.