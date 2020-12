Romano: “Candreva resterÃ  alla Sampdoria. Con l’Inter capitolo chiuso”

Romano: “Candreva resterà alla Sampdoria. Con l’Inter capitolo chiuso”

Fabrizio Romano

Candreva dopo aver chiesto scusa a Claudio Ranieri e alla Sampdoria (vedi QUI), è stato convocato per la prossima sfida in Serie A contro il Crotone. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, su “Calciomercato.com” ha parlato del futuro del calciatore in prestito dall’Inter alla Sampdoria.

IL FUTURO – Candreva non ritornerà all’Inter, di questo ne parla Fabrizio Romano: «Ritorno all’Inter? Niente di vero perché i nerazzurri hanno chiuso con Candreva così come Antonio ha voluto voltare pagina in estate, l’affare con la Sampdoria è in prestito con obbligo di riscatto dunque si andrà avanti con Candreva in blucerchiato, o comunque senza alcun ritorno a Milano per volontà di tutte le parti. Candreva si è scusato coi compagni e con l’allenatore, ha detto a Ranieri di voler aiutare la squadra e così rientra tra i convocati per il match interno col Crotone. Ma è bene chiarire che non c’è in mente alcun ritorno all’Inter, più che soddisfatta di Hakimi e Darmian su quella corsia».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com