Fuori col Napoli, per Eriksen nuova occasione con lo Spezia?

Christian Eriksen Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Eriksen troverà spazio con lo Spezia? Il danese è un’opzione di qualità che Conte deve considerare in queste ultime partite.

DI NUOVO TRA LE OPZIONI – Dopo il ritorno da titolare in Cagliari-Inter, Eriksen è tornato nel dimenticatoio per la sfida col Napoli. Un evento prevedibile, per due motivi. Il primo è una prestazione con luci ed ombre. Il secondo, legato al primo, sono le gerarchie di Conte. Troppo poco quanto dimostrato dal danese in appena 60 minuti per alterare scelte che si sono consolidate in un anno e mezzo. Infatti contro gli uomini di Gattuso, come sempre nei big match, Eriksen è rimasto a guardare. Ma con lo Spezia che accadrà?

QUALITA’ CERCASI – La sfida di domenica non è chiaramente un big match. Quindi il numero 24 torna ad essere un’opzione, pur con tutti i se e i ma che si porta sempre dietro. Un nome che va considerato perché nello sprint finale all’Inter serve qualità. Sia tra i titolari che dalla panchina. Escludere a priori Eriksen a due gare dalla fine sarebbe un favore agli avversari. Anche perché lui col Cagliari ha dimostrato di essere ancora mentalmente presente.