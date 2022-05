Cambiasso tifa l’epilogo a sorpresa: «Scudetto? Spero Inter! Non facile»

Cambiasso domani sarà UEFA Ambassador della finale di Europa League tra Eintracht e Rangers. L’ex centrocampista nerazzurro ha risposto alle domande dei media presenti allo stadio Sánchez Pizjuán di Siviglia augurando il meglio all’Inter per la corsa scudetto

TIFOSO SPECIALE – Esteban Cambiasso ha smesso di indossare la maglia dell’Inter da anni ma non di tifare i colori nerazzurri. L’ex centrocampista argentino, UEFA Ambassador della finale di Europa League in programma domani a Siviglia tra Eintracht e Rangers, spera in un epilogo scudetto a sorpresa: «Chi vince lo scudetto? Spero l’Inter, ma non è facile. Come non è facile fare il pronostico di Eintracht-Rangers».