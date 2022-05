Perisic, Inter non si sente tagliata fuori! Al club non risulta una cosa – Sky

Perisic tiene banco in casa Inter innanzitutto per le prestazioni mostruose e poi per le questioni relative al suo rinnovo (vedi articolo). Secondo quanto appreso da Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, il club nerazzurro è a conoscenza dell’interesse di altri club ma non si sente tagliata fuori

ANCORA IN CORSA – Ivan Perisic è stato certamente l’uomo in più dell’Inter di Simone Inzaghi ma il contratto in scadenza pone un enorme punto di domanda in vista della prossima stagione. Secondo quanto appreso da Matteo Barzaghi, il club nerazzurro non si sente tagliato fuori: «Perisic ha un contratto in scadenza. Secondo quello che risulta all’Inter, il giocatore non si è ancora accordato con nessun club. La società nerazzurra ha offerto 4.5 milioni a stagione per due anni, offerta non accettata dal croato. Alla fine del campionato ci sarà un nuovo incontro, l’Inter potrebbe tentare di aumentare un pochino la cifra. Poi Perisic deciderà il da farsi, all’Inter sanno dell’interesse della Juventus ma ciò che è importante è che il club non si sente tagliato fuori dalla corsa al croato».