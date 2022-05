Jacobelli: «Perisic-Juventus? Si era parlato di ringiovanimento! Ai vertici…»

Perisic ha un contratto in scadenza con l’Inter che a fine campionato proverà a convincere il croato con una nuova offerta (QUI le ultime). Xavier Jacobelli – intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio -, parla dell’interesse della Juventus per il numero 14 nerazzurro

CONFUSIONE – Ivan Perisic e l’Inter si aggiorneranno a fine campionato con la Juventus pronta ad offrire al croato ciò che chiede. Secondo Xavier Jacobelli, il club bianconero ha bisogno di fare chiarezza: «Si parla di Perisic e Di Maria: ma non si era varato un piano di ringiovanimento? Che ne sarà di Fagioli? E di Miretti? La Juve vuole comprare questi elementi per vincere subito? Credo ci sia bisogno di chiarezza, soprattutto ai vertici. Il nervosismo di Nedved nel post-finale è indicativo di quanto stia accadendo».