Cambiasso: «Mettere in discussione Inzaghi ora no! Riflessioni dirigenti…»

L’Inter affronta il Barcellona nella terza giornata della fase a gironi di Champions League (vedi formazioni ufficiali). Cambiasso, presente negli studi di Sky Sport, dice la sua sulla sfida con un accenno alla famosa semifinale del 2010. Di seguito le dichiarazioni dell’ex centrocampista nerazzurro

RICORDI – L’Inter affronta il Barcellona a San Siro e la mente di Esteban Cambiasso non può che ritornare alla semifinale del 2010: «Se era più pericoloso Xavi o Iniesta? Xavi non gli potevi lasciare nemmeno un secondo, tipo Pirlo, perché poi alzava la testa e gli altri partivano. Iniesta è un fenomeno però gli potevi dare quello spazio perché ti puntava. Io ero più ad aspettare Messi che veniva verso il centro. Comunque devi stare attento a tutti quando giochi contro squadre così, anche a Victor Valdes».

RIFLESSIONI – Cambiasso prosegue parlando delle posizione di Simone Inzaghi: «Se il cammino dell’Inter dipende da questa partita? Quello dell’Inter sicuro, credo che sia un frutto del problema di essere in terza fascia, quindi i forti vai a beccarli per forza. Il Milan è agevolato perché ha vinto il campionato, per il resto è vita dura perché il percorso italiano è un po’ debole. Inzaghi metterlo in discussione per questa partita credo di no, penso che le riflessioni dei dirigenti siano più ampie».