Marotta: «Inter ha perso rispetto, analizzare! Inzaghi non si è improvvisato»

Marotta prima di Inter-Barcellona parla dell’importanza della sfida che andrà in scena a San Siro alle 21, valevole per la terza giornata del Girone C di Champions League. La sua analisi a Sky Sport

CERTEZZE – Giuseppe Marotta parla così prima di Inter-Barcellona: «Sono esternazioni che ogni allenatore rilascia secondo quello che pensa, sicuramente non hanno creato alcuna turbativa all’interno. Più che altro dobbiamo valutare quello che è il momento, abbiamo smarrito delle certezze, dobbiamo ritrovare queste certezze non solo attraverso le prestazioni ma anche attraverso i risultati. Critiche? Bisogna avere la capacità di accettare le critiche, è giusto riceverle e poi è chiaro che la persona deve capire se sono giuste o no. I dati sono contro di noi, dobbiamo ritrovare delle certezze che abbiamo smarrito. Se eravamo una squadra rispettabilissima e ora abbiamo perso questo rispetto dobbiamo analizzare e capire il perché. Inzaghi? Oggi l’obiettivo non è pensare al futuro di Inzaghi, piuttosto è importante fare risultati che danno morale. Soprattutto fare delle prestazioni soddisfacenti. Quest’anno sarebbe bello interrompere la stagione rimanendo in alto in classifica, questo dobbiamo guardare e farlo con grande ottimismo. Anche facile dare sempre contro l’allenatore, dobbiamo valutare a 360 gradi, capire il momento e noi tutti, giocatori stessi, dobbiamo venirne fuori. Inzaghi non si è improvvisato allenatore dell’Inter, è chiaro che il vissuto ti fa crescere, l’esperienza di questi mesi può servire a tutti noi per migliorare. Oggi l’aspetto motivazione è importante, sappiamo di avere a che fare con una grande squadra. Le motivazioni dipendono solo da noi».