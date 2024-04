Cambiaso, ne sei proprio sicuro?: «Scudetto? Era solo un sogno!»

Cambiaso parla del momento della Juventus, in piena corsa per un posto in Champions League dopo aver sognato lo scudetto. L’esterno bianconero, intervenuto a margine di un evento tenutosi a Milano in occasione del Salone Internazionale del Mobile, ribadisce che l’obiettivo della squadra di Allegri è sempre stato uno

CROLLO – Andrea Cambiaso è ormai uno dei punti fermi della Juventus di Massimiliano Allegri che per un periodo ha illuso di poter competere con l’Inter per la conquista dello scudetto. Poi è arrivato il pari casalingo con l’Empoli e in seguito la sconfitta con i nerazzurri: da lì un crollo totale, fino al -20 in classifica.

SOLO UN SOGNO – L’esterno bianconero però, sulla scia dello stesso Allegri e di Cristiano Giuntoli, ribadisce che lo scudetto non è mai stato realmente nei pensieri della squadra. Di seguito quanto ha dichiarato in vista della partita con il Cagliari: «Se abbiamo più pressione? Sì certo, la pressione ce l’abbiamo tutti i giorni, indossiamo la maglia della Juventus. La pressione c’è sempre. Diciamo che lo scudetto era solo un sogno, ora siamo ritornati al nostro obiettivo principale e dobbiamo raggiungerlo ad ogni costo».