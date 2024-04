Braglia: «Inzaghi apre un ciclo. Può vincere la Champions League»

Simone Braglia è sicuro del futuro di Simone Inzaghi da allenatore dell’Inter e lo descrive in questo modo su TMW Radio.

CICLO – Simone Braglia vede un futuro roseo per l’allenatore nerazzurro: «Per Inzaghi vincere lo Scudetto è qualcosa di diverso rispetto a Coppa Italia e Supercoppa. Secondo me si potrebbe aprire un ciclo per vincere la Champions League poi. Credo abbia la possibilità, in una società fatta a misura d’uomo, di aprire un ciclo. Thuram da cedere? Un sacrificio importante può starci. Se siamo vicini a 5 squadre in Champions ci sarà un motivo, non vedo tutta questa crisi. Siamo già competitivi così, non servono acquisti faraonici».