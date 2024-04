Acerbi, scorie post-Napoli? In calo, occhio al prossimo cliente

Francesco Acerbi non ha giocato le sue migliori partite nelle ultime settimane da quando è arrivato all’Inter. Sono evidenti le scorie post-Napoli, occhio perciò al prossimo cliente.

CALO – Francesco Acerbi non è il solo a vivere un periodo particolare, diciamo piuttosto negativo. Il calciatore dell’Inter non ha fatto benissimo nelle precedenti gare, soffrendo anche clienti non proprio del suo stesso livello come Gianluca Lapadula nel pareggio con il Cagliari. Mai ci aveva abituati a cali di questo tipo: negli ultimi due anni è stato semplicemente perfetto con Simone Inzaghi. Anche il leone nerazzurro è umano e può sbagliare, non sempre riesce a gestire giocatori paragonati ad alieni come Erling Braut Haaland.

EPISODIO – Ciò che è successo contro il Napoli il 17 marzo lo ha sicuramente segnato, come lui stesso ha ammesso. Mandato via dalla Nazionale in accordo tra Luciano Spalletti e Gabriele Gravina e senza aspettare il giudizio definitivo sul caso nato con Juan Jesus. Alla fine il giocatore è stato assolto per mancanza di prove dei suoi presunti insulti razzisti, ma i giorni che ha vissuto non sono stati semplici. Lo ha fatto capire la moglie, forse anche le sue prestazioni recenti.

Acerbi, il dominio su Giroud

AVVERTIMENTO – Lunedì prossimo, 22 aprile, l’Inter sarà ospite del Milan. Acerbi dovrà marcare presumibilmente Olivier Giroud, che da quando si trova a giocare contro il numero 15 nerazzurro non è riuscito più a segnare nei derby. Il francese manca all’appello del derby di settembre 2022, l’ultimo vinto dai suoi e che ormai è piuttosto distante. In quell’occasione tra l’altro Acerbi non era ancora entrato tra i titolari. Era appena arrivato dalla Lazio e dal primo minuto giocò Stefan de Vrij. Negli ultimi 5 incontri Acerbi lo ha dominato, non lasciandogli nemmeno le briciole in campo. Adesso è l’ora di confermarsi e di cancellare gli incubi delle ultime settimane.