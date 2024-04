Lautaro Martinez torna, Milan alla porta. Obiettivo doppia cifra

Lautaro Martinez torna lunedì prossimo in Milan-Inter dopo il turno di squalifica con il Cagliari. La doppia cifra è vicinissima, ecco quale.

VITTIMA – Il Milan è una vittima sacrificale di fronte alla fame di gol di Lautaro Martinez. Il giocatore dell’Inter ha saltato la partita con il Cagliari per squalifica, ha assistito al pareggio dagli spalti con sua moglie Agustina e si è tenuto a riposo per l’impegno più importante dell’anno. L’attesa è infinita, i giocatori torneranno ad allenarsi domani ad Appiano Gentile e Simone Inzaghi non ha dubbi sulla coppia d’attacco che giocherà dal primo minuto. Marcus Thuram è la seconda scelta.

GOL – Lautaro Martinez non segna dalla partita con l’Atalanta del 28 febbraio, sono quasi due mesi a secco. La realtà è però che non ha giocato con il Bologna, ha preso un palo clamoroso con l’Udinese e ha saltato come già ricordato Cagliari. Il momento è più sfortunato che di calo vero e proprio. Lunedì c’è il Milan e il passato torna alla mente del Toro. 15 partite giocate contro i rossoneri: 10 vittorie e solamente 3 sconfitte. Le reti segnate al derby di Milano sono ben 8, quindi l’obiettivo è arrivare già in doppia cifra portando lo Scudetto. Più che l’obiettivo, è un vero sogno. Il capitano lo ricordi però in vista di Milan-Inter.