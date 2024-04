L’Inter anti Milan nascerà da domani: una mossa è già sicura! − Sky

Verso Milan-Inter, il derby che può consegnare lo scudetto della seconda stella. A sei giorni di distanza, Inzaghi ha già una conferma.

PROGRAMMA − In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Andrea Paventi aggiorna sulla situazione in casa Inter per il match contro il Milan: «Oggi si è vista poca gente: Zanetti e un paio di giocatori. Da domani si comincerà a pensare al derby di lunedì, in caso di vittoria sarà scudetto. Domani ci si preparerà su quella partita. In tanti vorranno fare una grande partita, come Thuram, decisivo all’andata. Da domani capiremo le mosse di Inzaghi, ovviamente due partiranno dal primo minuto: Lautaro Martinez e appunto Thuram».