Calvarese ammette: «Rigore Cuadrado in Juventus-Inter? Ho sbagliato!»

Dopo quasi tre anni, finalmente, Calvarese non usa giri di parole: ha regalato un rigore a Cuadrado in Juventus-Inter del maggio 2021. Lo fa in un’intervista rilasciata al programma Le Iene, su Italia 1.

LO SVARIONE – In un momento in cui si parla di “Marotta League” o altre boiate, ci si dimentica di certi errori clamorosi fatti anche in epoca VAR. Come quello di Gianpaolo Calvarese in Juventus-Inter del 2021. Su cui l’ex arbitro torna e ammette: «Il famoso rigore di Juan Guillermo Cuadrado? Accidenti guarda… ho sbagliato. Lo ridarei oggi? Aspetta sì o no, perché l’arbitraggio è veramente fatto di grigio. Agli arbitri dispiace sbagliare». Peraltro, lo stesso Calvarese, nella stagione 2020-2021 non avrebbe dovuto arbitrare per superamento limiti di permanenza nel ruolo, ma fu salvato. E spiega perché: «Non c’erano Alfredo Trentalange e Duccio Baglioni, c’era Marcello Nicchi. Mi ha salvato Nicchi, il mio presidente. A me non me ne frega un cazzo, lì veramente c’è stato nel marcio e ritengo di essere vittima di una guerra politica».