Cara Inter, lo scudetto è a vista: i tifosi hanno un sogno. Derby da incorniciare?

L’Inter resta cauta, anche Inzaghi lo è. Lo scudetto si vede all’orizzonte, tutto è pronto per la seconda stella. Ma i tifosi dell’Inter sognano già e preparano lo smacco ai cugini rossoneri.

STELLE – Simone Inzaghi e la sua Inter stanno per cucirsi addosso il ventesimo scudetto e di consueto la seconda stella. Dopo la vittoria del titolo con Antonio Conte, l’obiettivo di mettere la seconda stella già dal secondo anno era reale. Ma alla fine Inzaghi lo perse nella gara recuperata contro il Bologna, arrivando così a -1 dal Milan campione d’Italia. L’anno scorso invece, con un Napoli marziano, non c’è stato davvero nulla da fare. Adesso invece, con un +15 sulla Juventus al secondo posto e un vantaggio ancora più ampio sul Milan, Inzaghi è davvero vicinissimo a diventare l’allenatore della seconda stella.

DISTANZA – Tra l’Inter e lo scudetto, almeno fino a oggi, c’è solo una distanza di tempo e di aritmetica. Ai nerazzurri – da qui a maggio – bastano 19 punti in 11 partite. Anche meno, se le avversarie dovessero steccare ancora. Il tecnico dell’Inter non si è mai fatto abbindolare dal gusto del tricolore nelle scorse uscite e non lo farà fin quando non ci sarà la certezza matematica. Ecco perché lo stesso tecnico nerazzurro, è concentrato sulla delicata sfida di Bologna in Serie A e del ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid.

DATA – Due partite che potrebbero valere davvero tanto. E proprio qui si inizia a pensare quale sarà la data cerchiata in rossa per l’eventuale scudetto. Restando con i numeri alla mano, la data potrebbe essere quella del 21 aprile (o quando uscirà il calendario). Il giorno di Milan-Inter. Con sei giornate da giocare – se la Juventus perdesse anche solo un altro punto dall’Inter – vorrebbe dire, in caso di vittoria nel derby, scudetto nerazzurro davanti a 70.000 rossoneri.