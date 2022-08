Calori: «Scudetto? Inter, Milan e Juventus le favorite. Abituate a vincere»

Tra dieci giorni inizierà il campionato con Inter e Juventus a dare la caccia al Milan campione d’Italia in carica. Anche l’ex giocatore Calori ritiene queste tre squadre le favorite ai nastri di partenza

PROSSIMO CAMPIONATO − Alessandro Calori ritiene le solite tre big le favorite per la vittoria finale: «L’Inter, il Milan e la Juventus ai nastri di partenza sono le favorite. Attenzione anche al Napoli, ma le prime tre sono abituate a vincere. Roma e Lazio potranno fare bene se lavoreranno con continuità. Il primo anno in Serie A è quello più difficile per le neo promosse: dovranno lottare per la salvezza, dovranno tenere duro nei momenti di difficoltà». Le sue parole a Calcio Udinese.it.