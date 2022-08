Pinamonti, l’Atalanta si avvicina all’Inter! Due opzioni per cederlo ma occhio – Sky

Pinamonti può cambiare maglia ma restando sempre col nerazzurro addosso. La trattativa fra Atalanta e Inter prosegue e, secondo Sky Sport, ci sono passi avanti. Occhio però a un possibile inserimento.

PIÙ VICINO ALLA CESSIONE – Può essere Andrea Pinamonti la prossima cessione dell’Inter, non contando Alexis Sanchez per il quale sarà risoluzione del contratto. Come segnalato da Sky Sport, l’Atalanta nella giornata di oggi ha fatto passi avanti per arrivare all’attaccante classe ’99. L’Inter vuole venti milioni di euro, i bergamaschi si stanno avvicinando. Ci sono due opzioni per cedere Pinamonti: a titolo definitivo o in prestito con un obbligo di riscatto legato ad alcuni parametri molto semplici da raggiungere. Attenzione però perché, come raccontato nella giornata di oggi, si è inserito il Sassuolo (vedi articolo). Cedendo Giacomo Raspadori a quaranta milioni i neroverdi avrebbero la liquidità per rilanciare su Pinamonti e superare l’Atalanta.