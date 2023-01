Callegari: «Dzeko sarà protagonista di Milan-Inter, trascinatore. L’altro…»

In occasione di Milan-Inter, circolano i vari commenti su chi potrà essere il protagonista del match. Callegari ne individua due: lato nerazzurro è Dzeko

PROTAGONISTI − Massimo Callegari a Mediaset ha presentato il match di Supercoppa individuando due protagonisti: «Potrebbe essere la partita di Sandro Tonali che arriva riposato dopo non aver giocato contro il Lecce. Lui è la stella, il faro del centrocampo del Milan. Dall’altro dico Edin Dzeko, giocatore di grandissima eleganza e trascinatore della squadra già contro il Napoli. In queste grandi partite sa come mettere il suo zampino».