Calendario Serie A, l’Inter “evita” due avversarie alla prima giornata

Serie A coppa scudetto

L’Inter oggi scoprirà il suo calendario di Serie A in vista della stagione 2020-2021. In base ai criteri pubblicati (vedi articolo), l’Inter è sicura di non affrontare già due squadre alla prima giornata e non solo.

IL CALENDARIO DELL’INTER – L’Inter a mezzogiorno verrà a conoscenza del nuovo calendario della Serie A 2020-2021. Si parte nel weekend del 19 e 20 settembre, ma ricordiamo che l’Inter (così come l’Atalanta) ha ottenuto il rinvio della prima giornata per gli impegni nelle coppe europee. In base ai criteri pubblicati dalla Lega Serie A, la società nerazzurra è già sicura di non affrontare due squadre alla prima giornata: la prima è sicuramente il Milan – che l’Inter non sfiderà neanche all’ultima giornata -, dato che secondo il criterio sugli abbinamenti non saranno disponibili derby cittadini né alla prima né all’ultima giornata di campionato (neanche infrasettimanale). Inoltre, dato che nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, a prescindere dall’ordine casa/trasferta, “società già sfidate nella prima giornata dei campionati 2018-2019 o 2019-2020”, l’Inter non sfiderà il Sassuolo, affrontato alla prima giornata della stagione 2018-2019. Discorso diverso per le squadre già retrocesse in B e affrontate alla prima e/o all’ultima giornata: dato che in questa stagione l’Inter alla prima giornata ha incontrato il Lecce (retrocesso in B), le esclusioni per gli abbinamenti del nuovo calendario restano sempre due, stesso discorso vale per l’Empoli incontrato l’ultima giornata della stagione 2018-2019.