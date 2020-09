Romano: “Inter trasparente: le cessioni saranno decisive. Accordo Vidal!”

Fabrizio Romano

L’Inter farà degli acquisti mirati, cercando di costruire una squadra con esperienza e operazioni sostenibili economicamente. Ne è sicuro il giornalista Fabrizio Romano, esperto di mercato, che su “Calciomercato.com” analizza le parole di ieri del Direttore Sportivo Piero Ausilio (vedi articolo).

CESSIONI IMPORTANTI – L’Inter non farà un mercato folle, lavorerà attenta facendo colpi mirati e soprattutto cessioni importanti (due) e altre di minore importanza. Ieri è stato chiaro Piero Ausilio, trasparente come la linea scelta dalla società tutta. Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano commenta così le sue parole: «Piero Ausilio ha parlato con grande onestà del mercato dell’Inter: niente colpi alla Romelu Lukaku e sogni alla Lionel Messi. Una squadra costruita con maggiore esperienza, operazioni sostenibili economicamente a meno che non ci siano opportunità da cogliere e soprattutto cessioni importanti. Proprio le cessioni saranno importanti: da Milan Skriniar e Marcelo Brozovic, ma anche tante operazioni minori per chi è fuori dal progetto».

DUE COLPI IN ARRIVO – L’Inter dunque si tira fuori, almeno per il momento, dalla corsa per N’Golo Kanté, ma sono in arrivo altri due nuovi colpi: «Con un mercato così bisogna essere attenti, astuti. Non è un caso che chi guadagna oltre 8 milioni e costa oltre 60 milioni di cartellino come N’Golo Kanté venga definito “obiettivo impossibile”. Intanto sono in arrivo due colpi: Aleksander Kolarov è praticamente dell’Inter, firmerà per un anno più uno di opzione. La novità è che si sta sbloccando anche l’affare per Arturo Vidal. L’agente Felicevich sta lavorando con sensazione positive. L’Inter è pronto a proporgli un nuovo accordo di durata biennale che il cileno gradisce».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com.