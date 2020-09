FOTO – Barcellona come se niente fosse: Messi in prima fila con la nuova maglia

Messi

Il Barcellona continua la campagna pubblicitaria per la vendita della nuova maglia 2020-2021 inserendo Lionel Messi in prima fila come se non fosse successo niente, nonostante le voci di mercato e il possibile addio.

IN PRIMA FILA – Il Barcellona in attesa di incontrare Jorge Messi, padre di Lionel (questa mattina atterrato in Spagna, vedi articolo), continua la campagna pubblicitaria per la vendita della nuova maglia per la stagione 2020-2021. Nell’immagine pubblicata attraverso i social appare proprio Lionel Messi in prima fila, insieme a Gerard Piqué, Marc-André ter Stegen, Frenkie de Jon, Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann.