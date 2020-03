Cairo: “Quando riprende la Serie A? Dipende tutto da una cosa. Domani…”

Condividi questo articolo

Cairo, presidente del Torino, ha analizzato il blocco della Serie A in collegamento con “Calcio Totale” su Rai Sport +. Queste le sue parole sull’emergenza Coronavirus.

IL CORONAVIRUS FERMA LA SERIE A – Urbano Cairo spiega la situazione: «Vedendo come stanno crescendo i contagi ogni giorno, che c’è una regola matematica che dice che ogni quattro giorni raddoppiano, semplicemente facendo un conto ieri eravamo a settemila e, se non si sa quando si arriva al picco, il 12 vai a finire a quindicimila contagi e il 24 a centoventimila… Rispetto a una cosa di questo genere, che tocca l’Italia tutta, se arrivi a fine marzo con quattrocentomila contagi hai una mortalità del 5% e ospedali completamente disastrati. Dobbiamo adottare misure come in Cina, dove sembra che loro dopo due mesi di grandissima attenzione e non circolazione hanno controllato il virus in maniera importante. Il Governo ha messo tutta l’Italia in zona rossa: il messaggio per domani è che non dobbiamo prendere sottogamba questo virus. È stato sbagliato, inizialmente, sottovalutare e dire che fosse poco più di un’influenza».

IL CAMPIONATO – Cairo parla in generale della Serie A: «Quando può riprendere? Dipende tutto da quando raggiungeremo il picco del contagio, questa è la cosa più importante. Cioè: dipende da quando i contagi inizieranno a scendere, oggi c’è ancora un’impennata brutta. Prevedere oggi è difficile, anche perché è una situazione che ha una velocità incredibile. Credo che sia la cosa più impegnativa che è capitata al nostro paese, dalla guerra a oggi. Domani mattina avremo una videoconferenza con altri membri del Consiglio di Lega per affrontare questi problemi. Si tratta di valutare bene le cose che devono essere fatte con la giusta sicurezza, perché non si può mettere a repentaglio la salute di nessuno, in relazione a eventuali impegni futuri. Tutto quanto va valutato bene».