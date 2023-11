Il Cagliari ribalta anche in Coppa Italia: vittoria in extremis sull’Udinese!

Tanti colpi di scena in Udinese-Cagliari, terminata 1-2. La sfida per i sedicesimi di Coppa Italia si prolunga fino ai tempi supplementari. Sullo scadere il gol di Lapadula segna la vittoria.

IN EXTREMIS – Udinese e Cagliari si sono battute per il passaggio del turno dei sedicesimi di Coppa Italia. Nel primo tempo della sfida il risultato rimane inchiodato sullo 0-0. Ma Gaetano Oristanio, reduce dal primo gol in Serie A nell’ultima partita di campionato, si mette particolarmente in mostra. Il classe 2002, in prestito al Cagliari dall’Inter, al 19′, trovandosi da solo di fronte al portiere avversario, va vicinissimo al gol del vantaggio. Questa non è stata l’unica azione pericolosa in cui l’attaccante, fra i migliori in campo, si è reso protagonista. Dopo l’intervallo, però, è l’Udinese ad andare in vantaggio al 63′, col colpo di testa vincente in mezzo alla mischia di Alex Guessand. Quando i giochi sembravano quasi chiusi la squadra sarda riapre tutto: all’80’ Nicolas Viola disegna una punizione precisa che termina direttamente in porta. Si va, dunque, ai tempi supplementari e anche in questa caso il risultato sembra destinato a rimanere invariato. Ma è proprio quasi allo scadere, al 120′, che Gianluca Lapadula mette a segno la rete del vantaggio. In extremis e con una rimonta il Cagliari passa il turno: il prossimo avversario in Coppa Italia sarà il Milan.