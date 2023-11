Ausilio racconta i suoi primi 25 anni all’Inter: migliorare si può, ora

Ausilio si toglie più di un sassolino dalla scarpa per festeggiare pubblicamente i suoi primi venticinque anni tra le fila nerazzurre. Il Direttore Sportivo dell’Inter valorizza il progetto in atto, che mira a creare un nuovo ciclo vincente anziché limitarsi a vittorie solo sporadiche

VENTICINQUE… BIS – Il ruolo di Piero Ausilio all’Inter è sempre più centrale. Fondamentale. Merito della crescita continua del Direttore Sportivo nerazzurro nel ruolo operativo in sede di calciomercato al fianco di Beppe Marotta, Amministratore Delegato Sport perfetto con cui fare coppia. Ad ammetterlo è lo stesso Ausilio, che racconta i suoi primi venticinque anni all’Inter. Nella sua lunga intervista a “Storie di Serie A” per Radio TV Serie A con RDS non deve passare in secondo piano il feedback dato su Simone Inzaghi, allenatore scelto e confermato per far tornare l’Inter dove merita. Un feedback che probabilmente aumenta le pressioni sullo stesso Inzaghi, chiamato a fare la differenza alla guida di una rosa costruita per lottare su tutti i fronti. Ma non senza problemi, ovviamente. Una rosa che non prevede più Romelu Lukaku ma Marcus Thuram al suo posto in attacco. E se Lukaku è quasi sicuramente la delusione più grande della carriera di Ausilio, Lautaro Martinez rappresenta la sua perla. Finora. Aver (ri)costruito la coppia Thuram-Lautaro Martinez con due anni di ritardo è un merito non da poco. Su di essi si fonda gran parte del progetto messo a disposizione di Inzaghi almeno fino al 2025: l’Inter può essere più forte di quella vista a Colonia nel 2020, a Torino nel 2021, a Bologna nel 2022 e anche a Istanbul nel 2023. Del resto, il 2024 è solo il primo anno dei secondi venticinque di Ausilio nerazzurro.