Oristanio apre la folle rimonta del Cagliari: Frosinone battuto 4-3!

Cagliari-Frosinone è la sfida dei colpi di scena. La squadra ospite, sotto di tre gol, riesce a riprenderla nel finale. Gaetano Oristanio, in prestito dall’Inter, è il primo a sbloccare la rimonta cagliaritana.

VANTAGGIO – Sfida piena di emozioni e gol Cagliari-Frosinone, valida per il decimo turno di campionato. I padroni di casa partono sotto, perché gli avversari vanno in vantaggio al 23′ col gol di Soulé, nato da una disattenzione difensiva di Dossena. Al 29′ il Cagliari ha subito la possibilità di tornare su risultato neutro, grazie ad un rigore assegnato dal VAR per fallo di mano in area. Ma Mancosu non sfrutta l’opportunità dal dischetto: il pallone colpisce la traversa e neanche la ribattuto di Jankto finisce nello specchio della porta. Lo stesso non fa il Frosinone, che al 37′ va in vantaggio sempre grazie a Soulé. L’ex bianconero si rende ancora protagonista con una personalissima azione che termina col destro vincente: è doppietta! Subito dopo l’intervallo la squadra ospite mette “al sicuro” il vantaggio. È Brescianini questa volta a firmare il terzo gol, imbucato al 49′ sul secondo palo.

RIMONTA – Il Cagliari sembra ormai spacciato, ma Oristanio riapre la sfida al 72′. Il centrocampista, in prestito dall’Inter, calcia col sinistro un meraviglioso sinistro a giro che termina sul palo lontano. Per il classe 2002 è il primo gol in Serie A. Ma le emozioni di Cagliari-Frosinone non sono finite qui! Al 76′ sbaglia la difesa ospite e Makoumbou non si fa scappare l’occasione: il giocatore rossoblu recupera dal limite dell’area e segna col destro. Altro colpo di scena al 94′, quando Pavoletti incorna un pallone ricevuto dal corner. Il suo colpo di testa segna il pareggio. Ma il Cagliari non ha ancora finito: la rimonta è completa solo al 96′ quando Pavoletti, questa volta coi piedi, mette dentro il pallone del 4-3. Così termina Cagliari-Frosinone.