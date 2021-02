Buffon: Â«Inter non una sorpresa. Valore importante, pari alla JuventusÂ»

Buffon: «Inter non una sorpresa. Valore importante, pari alla Juventus»

Gianluigi Buffon Juventus

Buffon ha parlato a Sky Sport al fischio finale di Juventus-Crotone 3-0 (vedi articolo). Il portiere bianconero lancia la volata con l’Inter, con il -8 con una partita in meno rispetto ai nerazzurri confermato stasera.

CORSA A TRE – La Juventus batte 3-0 il Crotone e si conferma terza, col Milan a -4 e l’Inter a -8 (entrambe hanno una partita in più). Questo il commento di Gianluigi Buffon: «Sicuramente serviva una vittoria, poi il modo e la maniera non è preventivabile. La prima mezz’ora abbiamo fatto benino, trovando anche delle difficoltà. L’importante, nei novanta minuti, è mantenere sempre agonismo, attenzione ed energia senza fare dei passaggi a vuoto. Corsa sull’Inter? Sicuramente. Per me non è una sorpresa, assolutamente. Per me la sorpresa stava nel fatto che ancora non riusciva a dimostrare quello che secondo me vale, e che è il valore della squadra, dell’allenatore e dello staff. L’Inter è una squadra di un valore importantissimo, pari al nostro almeno, quindi non è assolutamente una sorpresa».