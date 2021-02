La Juventus si riprende il terzo posto: Crotone mai vero ostacolo, 3-0

Cristiano Ronaldo Spezia-Juventus

La Juventus chiude con un facile successo la ventitreesima giornata di Serie A. I bianconeri battono senza difficoltà il Crotone: due gol di Cristiano Ronaldo in chiusura di primo tempo indirizzano la partita, arrotondata nella ripresa fino al 3-0 di McKennie.

NESSUN PROBLEMA – Dopo le sconfitte di Napoli e Porto la Juventus ritrova la vittoria e il terzo posto in Serie A. Il volenteroso primo tempo del Crotone si scontra con una differenza evidente di valori in campo. Federico Chiesa, a metà primo tempo, prova a far segnare Cristiano Ronaldo ma il portoghese manda a lato da due passi. Al 38’ si riscatta, di testa su cross di Alex Sandro per l’1-0 dopo aver aggirato la difesa ospite. Lungo controllo del VAR per valutarne la posizione, poi definita regolare. Nel primo dei quattro minuti di recupero del primo tempo Cristiano Ronaldo tira da fuori, respinge Alex Cordaz ma dal fondo raccoglie Aaron Ramsey che crossa e trova ancora il portoghese per lo stacco di testa che vale la doppietta. Ripresa che ha poco da dire, con la Juventus che gestisce i ritmi a suo piacimento. Al 66’ mischia in area con una richiesta di rigore, ma nel frattempo Weston McKennie col sinistro mette dentro e fa tris. Nel finale debutto in Serie A per i giovani Nicolò Fagioli (2001) e Alessandro Di Pardo (‘99). Juventus-Crotone finisce 3-0, bianconeri a -8 dall’Inter con una partita in meno.