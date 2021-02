DAZN con TIM: confermata lâ€™intesa sui diritti TV della Serie A

DAZN con TIM: confermata l’intesa sui diritti TV della Serie A

DAZN (Photo Andrea Staccioli/Insidefoto)

DAZN si allea con TIM nella corsa ai diritti TV della Serie A per il triennio 2021-2024. L’operatore di telecomunicazioni ha annunciato, con una nota, l’accordo che entrerà in vigore in caso di vittoria della gara in corso con Sky.

L’ASSE – C’è TIM dietro DAZN nella gara indetta dalla Lega Serie A per i diritti audiovisivi del campionato dal 2021 al 2024. Con una nota, TIM ha confermato di non aver partecipato all’assegnazione, ma di aver sottoscritto un’intesa con DAZN nel caso in cui quest’ultima dovesse aggiudicarseli. In sostanza: c’è in gioco la trasmissione di sette partite su dieci di ciascuna giornata di Serie A, quelle che ora ha Sky Sport. TIM, nel caso in cui dovesse vincere DAZN, da luglio diventerebbe l’operatore di telefonia e pay TV di riferimento per la trasmissione dei contenuti e, in aggiunta, entrerebbe in vigore la partnership a livello tecnologico.

Fonte: Matteo Spaziante – Calcio e Finanza