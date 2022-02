Bucciantini: «Perisic? Misterioso quando non riusciva a imporsi! Gosens…»

Perisic con ogni probabilità rimarrà all’Inter, così come Handanovic (vedi articolo). Marco Bucciantini parla proprio del possibile rinnovo del croato e dell’alternanza con Gosens. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva

LIVELLO SUPERIORE – Ivan Perisic dovrebbe rimanere all’Inter che sta lavorando al suo rinnovo. Secondo Marco Bucciantini il croato è fondamentale non solo per il campo ma anche per lo spogliatoio: «Perisic è stato fondamentale finora, è un calciatore che comunque ha livello. E’ un giocatore che sta lì da tanti anni, era misterioso quando non riusciva a imporsi all’Inter dove ha cambiato diverse posizioni. Poi è andato nel Bayern Monaco e ha vinto tutto, ha sofferto ed è stato bravo a risultare fondamentale per il gruppo. Sa palleggiare, ha personalità ed è un rinnovo importante anche per lo spogliatoio. Mi sembra che sia un qualcosa che vogliono fare. Robin Gosens? L’Inter ha bisogno di avere dei cambi così per alternarli, per avere potenza. In questi anni ha dimostrato di essere un attaccante che fa tutta la fascia, ha bisogno l’Inter di giocatori forti. Più è importante il titolare e più deve essere importante la riserva».