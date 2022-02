Inzaghi, per Genoa-Inter discorso alla squadra post-Sassuolo: messaggio chiaro

In vista di Genoa-Inter, in programma venerdì alle ore 21, Inzaghi ha ripreso oggi gli allenamenti alla Pinetina. Come riporta Matteo Barzaghi per Sky Sport 24, prima di scendere in campo, il tecnico ha fatto un discorso alla squadra.

IL MESSAGGIO – Per Genoa-Inter c’è da attendersi una reazione dopo la rovinosa sconfitta col Sassuolo e un mese non certo felice. Questo è quanto si aspetta Simone Inzaghi, che dopo un lunedì di riposo ha ritrovato la squadra stamattina. Il giornalista Matteo Barzaghi, a Sky Sport 24, segnala come il tecnico, prima della seduta odierna, abbia analizzato con i giocatori la partita persa 0-2 domenica. Da parte sua un messaggio di tranquillità alla squadra, ma anche con un concetto piuttosto chiaro: venerdì dovrà essere un’Inter diversa. Con l’obiettivo di ripartire dal Genoa dopo un periodo non certo semplice complice i soli cinque punti in altrettante giornate.