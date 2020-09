Bucciantini: “Nainggolan? C’è una cosa che spaventa Conte. Vidal-Inter…”

Marco Bucciantini

Nainggolan è tornato all’Inter e, in caso di permanenza in rosa con Conte, probabilmente troverà come compagno di squadra Vidal. Marco Bucciantini, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha parlato dei due centrocampisti e di come potrebbero trovarsi in nerazzurro.

PRIORITÀ PER UNO? – Marco Bucciantini prova a capire il motivo per cui Antonio Conte preferirebbe Arturo Vidal a Radja Nainggolan: «Perché lo conosce. La conoscenza è un patto di fiducia già fatto, più facile. È anche un ricordo: Vidal è diventato grande in quella Juventus di Conte. Io penso che c’è una cosa che spaventa Conte: quando la telecamera inquadra Nainggolan lui con la palla è eccezionale, forse anche superiore ad altri giocatori dell’Inter. Ma c’è altro che succede quando è inquadrato, anche fuori dal campo, e questo per Conte è importante. Può restare anche con l’arrivo di Vidal? Sono due giocatori che sono simili, poi ho altri dubbi: perché Nainggolan e non Marcelo Brozovic? Ci sono tante situazioni che stanno cambiando la pelle dell’Inter, questa cambierebbe un po’ meno».