Trevisani: “Barella, Nainggolan e Vidal? All’Inter mancherebbe uno”

Riccardo Trevisani

Barella-Nainggolan-Vidal può essere una delle opzioni per il centrocampo dell’Inter 2020-2021. Il giornalista di Sky Sport Riccardo Trevisani, nel corso di “Calciomercato – L’Originale”, si è espresso su questa combinazione e sull’imminente arrivo di Kolarov dalla Roma.

VOLTI NUOVI – L’analisi di Riccardo Trevisani comincia dalla Roma, “legata” ai nerazzurri: «Se i due leader che facevano mezza squadra, Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov, sono inseguiti da Juventus e Inter, è un segno buono perché vuol dire che il valore c’era. Ma dal punto di vista di chi rimane, se dovessero andare via tutti e due, sarebbe un segno sicuramente di ricostruzione e di totale distonia sul passato. Un segno di cambiamento, bisogna vedere se positivo o meno. Il centrocampo dell’Inter con Nicolò Barella, Radja Nainggolan e Arturo Vidal? Io dico che se parte Marcelo Brozovic e torna Nainggolan in qualche modo devi giocare così, anche se così un vero e proprio pensatore di centrocampo non ce l’hai. E serve».